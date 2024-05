Football americano, Skorpions Varese e Guelfi Firenze vincono nella week 10 della IFL e volano ai play-off

La regular season della IFL – Italian Football League 2024 è giunta alla penultima giornata e i verdetti stanno per essere emessi in maniera ufficiale. Da questa sera, intanto, sappiamo quali sono le prime due squadre che hanno staccato il pass per le semifinali playoff, ovvero gli Skorpions Varese ed i Guelfi Firenze. Nel prossimo fine settimana si giocherà l’ultima giornata di regular season, che ci dirà come andrà a comporsi il tabellone.

I lombardi hanno demolito con un eloquente 44-0 i Warriors Bologna e si confermano al comando della classifica generale con 7 vittorie in altrettanti incontri disputati. Match che va in archivio già al termine del terzo periodo con gli Skorpions che realizzano due mete per ogni periodo. Vittoria di estrema importanza per i Guelfi Firenze che tornano ai loro livelli e stendono i Dolphins Ancona per 38-14 issandosi da soli al secondo posto. Nel terzo match, infine, i Panthers Parma hanno sommerso di punti i Marines Lazio con un netto 49-26.

RISULTATI WEEK 10 IFL 2024

GUELFI Firenze DOLPHINS Ancona 38-14 PANTHERS Parma MARINES Lazio 49-26 SKORPIONS Varese WARRIORS Bologna 44-0

CLASSIFICA IFL 2024