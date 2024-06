Football americano, i Panthers Parma vincono l’Italian Bowl 2024. Ko i Guelfi Firenze

I Panthers Parma vincono l’Italian Bowl 2024. L’atto conclusivo della IFL – Italian Football League, giocato allo stadio Benelli di Ravenna, ha visto gli emiliani superare con il punteggio di 38-26 i Guelfi Firenze in una finale davvero emozionante.

PANTHERS PARMA – GUELFI FIREZE 38-26

Il primo quarto si chiude con il punteggio di 7-0 per i Panthers grazie alla meta di Finadri su lancio di Patterson. Tutto, però, cambia nel secondo periodo con un parziale nettiamo di 24-0 per gli emiliani. La partita, sostanzialmente, si decide qui. I Panthers vanno a segno con una corsa da 31 yards di Patterson per il 14-0, quindi Alemanno va con la pick-6 per il 21-0. Nella ripresa I Guelfi provano a scuotersi, ma il parziale di 12-7 nel terzo quarto non cambia la situazione. Il quarto periodo, infine, vede due mete dei toscani ma, ormai, il match è ampiamente concluso.