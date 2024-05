Football americano, nella week 9 arriva il successo degli Skorpions primo in classifica sui Dolphins

La week 9 della IFL – Italian Football League 2024 ha regalato match spettacolari, emozioni a non finire e, soprattutto, ha eletto la prima della classe. Gli Skorpions Varese, infatti, hanno piegato con il punteggio di 21-20 i Dolphins Ancona nel big match del weekend.

La sfida tra le prime due della classe è risultata davvero equilibrata. Dopo un primo quarto chiuso sul 3-0 per i marchigiani, i padroni di casa hanno messo a segno una meta per tempo, con i Dolphins che nel finale hanno provato la rimonta ma si sono fermati a un solo punto.

Negli altri incontri, i Marines Lazio hanno vinto 37-15 contro i Giaguari Torino in un match senza storia. Dominio totale dei Guelfi Firenze contro i Rhinos Milano con un successo per 54-12 in casa dei meneghini che non lascia repliche.

Difese in vacanza, invece, nello scontro tra Panthers Parma e Frogs Legnano. 105 punti totali (senza overtime) e successo per gli ospiti per 55-50 in una sfida che ha visto un primo tempo da 27-23 e una ripresa da 28-27.

I RISULTATI DELLA WEEK 9

RHINOS Milano GUELFI Firenze 12-54 PANTHERS Parma FROGS Legnano 50-55 MARINES Lazio GIAGUARI Torino 37-15 SKORPIONS Varese DOLPHINS Ancona 21-20

LA CLASSIFICA DELLA IFL 2024