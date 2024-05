Fabbri avvicina i 23 metri: “E avevo 38 di febbre…”. Poi lancia la sfida a Crouser

Leonardo Fabbri ha sconvolto quest’oggi le gerarchie del getto del peso mondiale. Durante il Meeting Frate150 l’azzurro ha lanciato l’attrezzo a 22.88 metri, a soli tre centimetri dal record italiano di Alessandro Andrei datato 12 agosto 1987.

Un lancio che lo scaraventa in cima alle prestazioni mondiali stagionali, superando anche il primatista mondiale Ryan Crouser che lo scorso febbraio ad Albuquerque ha raggiunto la misura di 22.80. Un segnale inequivocabile in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi: anche Fabbri vuole dire la sua per il metallo più pregiato.

E lo stesso Fabbri svela un particolare interessante, il non essere nemmeno al 100% della condizione: “Avevo la febbre a 38 da due giorni e mi sentivo un po’ fiacco. Aver lanciato 22.88 senza essere ancora al top è la conferma del mio potenziale – afferma sul sito ufficiale FIDAL – so benissimo dove posso arrivare e ho sempre detto quanto per me fosse importante il 2024, non c’era modo migliore per iniziare la stagione all’aperto”.

E con questo risultato, non si nasconde: “So di aver lanciato più lontano di Crouser ma so perfettamente che farà tanto nelle prossime settimane. A Parigi voglio dargli fastidio come ho fatto a Budapest! Essere il settimo al mondo di sempre e il terzo europeo all time è qualcosa di incredibile, lanciare il peso è la cosa che mi piace più fare nella vita e sono felice che i risultati stiano arrivando“.