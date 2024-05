F1, Vasseur non si sbottona su Newey in Ferrari: “Niente speculazioni, pensiamo a noi stessi”

Fred Vasseur dribbla la questione Newey liquidandola di fatto con un “no comment”. Il Team Principal della Ferrari è infatti intervenuto al termine della Sprint Qualifying valida per la Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, preferendo glissare le incessanti indiscrezioni di mercato che vorrebbero il Direttore Tecnico della Red Bull nella scuderia rossa in futuro.

“Non voglio dire altro, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo – ha detto Vasseur – Non voglio commentare o fare speculazioni a riguardo. Lui lascerà la Red Bull, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi“.

Vasseur ha poi analizzato quanto successo in pista, dove le McLaren hanno sottoperformato rispetto alle aspettative: “Non ho prestato attenzione a quanto successo agli altri team. Da una mescola all’altra la classifica può cambiare. Anche stavolta è stata una questione di decimi. Basta poco per passare dalla seconda posizione alla quinta. Credo che Charles sia andato migliorando giro dopo giro nel corso della sessione. Una buona prova per noi“.

Riguardo alla gara corta prevista per domani, il Team Principal ha detto: “Anche in questo caso è difficile avere un quadro chiaro perché non abbiamo fatto una simulazione lunga con le media e le soft. Ci siamo preparati di più per il long-run della domenica. Però dobbiamo prendere la Sprint come una preparazione della gara lunga, poi se possiamo fare punti cerchiamo di farli. Senza dubbio da parte di Charles non ci aspettavamo la prima fila. Carlos girava come Charles e questo significa che siamo in buone condizioni con la soft; ora bisogna vedere domani con uno stint più lungo. Credo che avremo più carico aerodinamico e magari più resistenza d’avanzamento rispetto agli altri”.

E sul primo settore di Leclerc, segmento che sta dando qualche difficoltà al monegasco, Vasseur ha aggiunto: “È stato un po’ sorpreso oggi delle prime curve con le soft, stamattina non aveva girato. Alla fine si parla di centesimi di secondo. Ma nel complesso è stata una buona sessione. Domani servirà una buona partenza, poi sarà importante capire la situazione di degrado”.