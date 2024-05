F1, Toto Wolff durissimo: “Anche un mago come Newey farebbe fatica a risolvere i nostri problemi”

Parole che sanno di resa. Non usa davvero mezzi termini il Direttore Esecutivo della Mercedes Toto Wolff. La scuderia tedesca sta infatti attraversando un momento di crisi profonda, accentuata dalle prestazioni complicate ottenute fino a questo momento al GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Si tratta dell’ultima di una serie di circostanze che hanno portato l’ex manager a rilasciare subito dopo le qualifiche del sabato delle dichiarazioni molto forti, destinate ad avere una forte risonanza su scala globale.

L’austriaco infatti, in una lunga intervista concessa all’edizione tedesca di Sky Sport, ha parlato del periodo di difficoltà della sua squadra, sostenendo che neanche un genio dell’ingegneristica come Adrian Newey sarebbe in grado di risolvere la situazione allo stato attuale. “Adrian in Mercedes? È un ingegnere incredibile, ma al momento anche il più grande mago probabilmente farebbe fatica a risolvere i problemi con noi“.

Wollf ha poi analizzato la giornata odierna, terminata con due piazzamenti fuori dalla top 10 nella Sprint e con la settima e l’ottava piazza di George Russell e Lewis Hamilton in qualifica: “Abbiamo visto ancora una volta quanto sia difficile mettere le gomme nella finestra giusta. Ovviamente non diamo la colpa alle gomme per questo, e dobbiamo guardare a noi stessi e alla nostra macchina per capire come possiamo far funzionare le gomme in modo più coerente”.

In ultimo il Direttore Esecutivo ha aggiunto: “Nella Sprint, le macchine erano veloci in rettilineo ma non necessariamente in curva riuscivano a mantenere la posizione. Avevamo più ritmo ma non riuscivamo a dimostrarlo. Abbiamo quindi apportato alcune modifiche dopo lo Sprint che speriamo possano aiutarci in gara domani. Partiamo un po’ più avanti rispetto a stamattina, quindi vediamo cosa possiamo fare“.