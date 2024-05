F1, Stefano Domenicali scommette su Hamilton in Ferrari: “E’ un Ironman”

Stefano Domenicali non ha dubbi. Nell’intenso media day del giovedì riservato al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024, il Presidente e AD della Formula One Group ha espresso la sua opinione circa i chiacchieratissimi movimenti di mercato che scatteranno a partire dalla prossima stagione, con l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari.

“Lewis è un Ironman al 100%, così come Fernando Alonso -ha detto Domenicali in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset e raccolta dall’agenzia di stampa Ansa -. Per ciò che concerne Leclerc e Sainz, occherà a Vasseur gestire le dinamiche di un team in cui entrambi i piloti sanno di essere forti ma pure di avere destini diversi. Sarà fondamentale avere una chiarezza di intendimenti su chi deve fare cosa in certi contesti, se no si rischiano tensioni che in questo momento non servono visto che la Ferrari sta crescendo“.

Il Presidente ha poi parlato della situazione in casa Redbull, visti i recenti scossoni dati da Horner e Newey: “Sarà tutto da vedere ma, se anche ci fossero conseguenze, non sarebbero immediate viste l’inerzia della Red Bull. Credo comunque che in stagione ci saranno altre gare in cui Max non dominerà. Verstappen sta dimostrando di essere il numero uno: in qualifica e in gara ha una lucidità straordinaria anche se è ovviamente la forza della Red Bull come monoposto è importante“.

Il circus ritorna a Imola dopo la terrificante alluvione dello scorso anno che ha costretto l’organizzazione a cancellare l’evento. Non poteva dunque mancare un pensiero in merito da parte di Domenicali: “Quello è stato un evento tragico per tutta la regione ma il tempo aiuta sia a ricordare la tragedia che a dimostrare che reazione straordinaria abbia avuto la gente di questa terra, siamo felicissimi di tornare qui per celebrare un Gran Premio che è nel calendario a ragione“.