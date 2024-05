F1, Fred Vasseur presenta il vice Jerome D’Ambrosio: “Non sostituirà nessuno, ci divideremo i compiti”

Ad inizio settimana la Ferrari ha annunciato l’ingaggio di due pedine importanti provenienti da casa Mercedes. Si tratta di Loic Serra e Jarome D’Ambrosio, figure autorevoli che a partire dal 1 ottobre approderanno ufficialmente nella scuderia di Maranello.

Il primo come sappiamo ricoprirà il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, mentre il secondo diventerà a tutti gli effetti il Vice Team Principal oltre che responsabile della Scuderia Ferrari Driver Academy. Fred Vasseur, intercettato dai microfoni di Motorsport.com, ha svelato qualche dettaglio in più circa la nuova collaborazione:

“Jerome non andrà a sostituire nessuno, sarà un valore aggiunto per la squadra. Divideremo i vari compiti, ma soprattutto mi sarà di supporto. Anche se spero che non accada, magari in qualche occasione mi prenderà a calci nel sedere. Ho bisogno anche di questo“, ha detto il sempre sagace Team Principal.

Per l’ennesima volta Vasseur ha poi glissato la domanda di rito sull’ipotetico arrivo di Adrian Newey, ingegnere che proprio ieri ai microfoni della BBC ha per la prima volta comunicato la sua intenzione di proseguire la sua carriera in un altro team: “Adrian ha un mega palmarès, è l’ingegnere di maggior successo nel paddock, ma non ho commenti da fare su questo. Onestamente, ho fiducia nei ragazzi che abbiamo in squadra, e per quando riguarda il futuro, lo conosceremo in futuro“.