F1, Sergio Perez: “Peccato per il via, recuperare su Leclerc era quasi impossibile”

Sergio Perez ha un sorriso tirato dopo aver centrato il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida la gara su distanza ridotta non ha visto protagonista il messicano che, dopo una partenza non impeccabile, ha pensato al sodo, ovvero conquistare il minimo sindacale, rappresentato dal podio.

La Sprint Race sul tracciato della Florida ha visto il successo del solito Max Verstappen con 3.3 su Charles Leclerc, quindi 5.0 proprio su Sergio Perez. Quarta posizione per uno stoico Daniel Ricciardo a 14.9, quinto Carlos Sainz a 15.2, sesto Oscar Piastri a 15.7. Settima posizione per Nico Hulkenberg a 22.0, ottava per Yuki Tsunoda a 29.8, nono Pierre Gasly a 31.8 mentre completa la top10 Logan Sargeant a 34.3.

Al termine della gara odierna “Checo” ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Una gara davvero dura, specialmente evitare i guai in curva 1 alla partenza. Dopodiché ho potuto spingere. Ero a circa 3 secondi da Charles Leclerc e considerando la gara così breve era quasi impossibile andare a riprenderlo. Mi sono avvicinato ma era troppo difficile fare di più”.

Il nativo di Guadalajara prosegue pensando al prossimo impegno delle ore 22.00: “I fan sono fantastici è davvero bello correre qui. Le qualifiche? Saremo forti e proverò a fare il massimo possibile”.