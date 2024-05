F1, poche emozioni nella Sprint di Miami. Vince Verstappen davanti a Leclerc, 5° Sainz dietro a Ricciardo

Poche emozioni ed un solo vero grande dominatore nella Sprint del Gran Premio di Miami 2024, valevole come sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Scattando dalla prima posizione in griglia, Max Verstappen ha respinto con aggressività l’attacco di Charles Leclerc in partenza, conservando poi la leadership senza troppi patemi fino alla bandiera a scacchi.

L’olandese della Red Bull ha preceduto al traguardo la Ferrari del monegasco e l’altra RB20 del messicano Sergio Perez, bravo a riprendersi velocemente la terza piazza nei confronti di Daniel Ricciardo dopo un primo giro complicato. Da applausi la prestazione dell’australiano, che ha resistito strenuamente in quarta posizione con la sua Racing Bulls difendendosi egregiamente dal forcing di un disperato Carlos Sainz.

Lo spagnolo della Rossa, penalizzato da un set-up forse troppo carico sulla sua SF-24 e quindi con poca velocità in rettilineo, ci ha provato in tutti i modi non riuscendo però a completare la manovra di sorpasso su Ricciardo e confermando il quinto posto della Sprint Qualifying davanti alla McLaren di Oscar Piastri, mentre completano la zona punti la Haas di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

Il tedesco ed il giapponese hanno recuperato rispettivamente tre e sette posizioni rispetto al via, approfittando di un primo giro caotico e della penalità comminata a Lewis Hamilton (8° fisicamente all’arrivo) per eccesso di velocità in pit-lane durante il regime di Safety Car. La Sprint Race era stata infatti neutralizzata in seguito ad un crash in partenza che ha messo di fatto fuori dai giochi Lando Norris e Lance Stroll, in una carambola innescata da Fernando Alonso e Hamilton.

CLASSIFICA SPRINT GP MIAMI F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Charles LECLERC Ferrari+3.371 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.095 2

4 Daniel RICCIARDO RB+14.971 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+15.222 2

6 Oscar PIASTRI McLaren+15.750 2

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+22.054 2

8 Yuki TSUNODA RB+29.816 2

9 Pierre GASLY Alpine+31.880 2

10 Logan SARGEANT Williams+34.355 2

11 Guanyu ZHOU Kick Sauber+35.078 2

12 George RUSSELL Mercedes+35.755 2

13 Alexander ALBON Williams+36.086 2

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+36.892 2

15 Esteban OCON Alpine+37.740 2

16 Lewis HAMILTON Mercedes+49.347 2

17 Fernando ALONSO Aston Martin+59.409 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+66.303 2

19 Lance STROLL Aston Martin– 1

20 Lando NORRIS McLaren– – –