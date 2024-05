F1, Sergio Perez: “Giornata negativa per me, ho sbagliato in curva 7”

Prosegue il weekend oltremodo complicato di Sergio Perez. Il messicano partirà infatti dall’undicesima posizione in occasione del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1, in scena ad Imola.

Checo, infatti, non è riuscito a strappare un piazzamento per la Q3 dopo essere stato beffato al fotofinish da Ricciardo. Un fatto che conferma da una parte i problemi che sta attraversando la scuderia e, dall’altra, la magistrale bravura di Max Verstappen (ancora poleman), capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo malgrado le difficoltà.

“È stato un brutto giro, sono arrivato al bloccaggio in curva 7 e sono finito lungo, perdendo due decimi e mezzo. Un episodio sfortunato, ma abbiamo fatto anche qualcosa male, così come tutta la giornata non è stata positiva”, questo il commento di Perez rilasciato ai microfoni di Sky Sport.

Il pilota ha poi aggiunto: “Sono contento, perché comunque abbiamo fatto cambiamenti prima delle qualifiche ed hanno funzionato per Max, che è migliorato. Io non ho avuto la possibilità di arrivare al Q3“.