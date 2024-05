F1, Max Verstappen si prende con classe la pole-position a Imola. Delusione Ferrari

Cambiano gli scenari, ma lo spartito è sempre lo stesso. Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Messi alle spalle i problemi di ieri con la Red Bull, l’olandese ha fatto vedere di che pasto è fatto e ha siglato il miglior tempo delle qualifiche odierne in 1:14.746.

Una dimostrazione di classe del tre volte iridato, che così ha portato a sette le p.1 in questa stagione e a 39 in carriera. Max eguaglia la sequenza record di tutti i tempi di Ayrton Senna (8 pole consecutive), tenuto conto anche di quanto accaduto l’anno passato. Alle spalle del leader del campionato hanno terminato le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.074) e del britannico Lando Norris (+0.091)

Delusione in casa Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc a 0.224 e lo spagnolo Carlos Sainz a 0.487. Rossa che non è riuscita a fare meglio di questo risultato, quando le premesse erano molto diverse. Su un circuito dove sorpassare non è facile, non è una buona notizia. Da considerare a rischio la posizione di Piastri, che potrebbe subire una penalità di tre posti in griglia per impeding nel corso del time-attack.

Esclusione eccellente dalla Q3 del messicano Sergio Perez. L’altro alfiere della Red Bull, protagonista di un incidente nel corso della FP3, ha faticato a trovare il limite e la sua prestazione è stata deludente. Partirà dall’undicesima casella Checo domani e sarà una gara in salita. Da segnalare il 19° posto dello spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin. L’iberico ha commesso un errore nella Q1, nella zona del Tamburello, raccogliendo tanta ghiaia e avendo delle ripercussioni sulla propria monoposto.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP IMOLA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:14.746 6

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.074 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.091 7

4 Charles LECLERC Ferrari+0.224 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.487 6

6 George RUSSELL Mercedes+0.488 7

7 Yuki TSUNODA RB+0.719 5

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.758 7

9 Daniel RICCIARDO RB+0.928 5

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.234 7

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 4

12 Esteban OCON Alpine- – 5

13 Lance STROLL Aston Martin- – 5

14 Alexander ALBON Williams- – 4

15 Pierre GASLY Alpine- – 5

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 2

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 4

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 3

19 Fernando ALONSO Aston Martin- – 3

20 Logan SARGEANT Williams- – 3