F1, Sergio Perez: “Domani sarà dura, combatteremo con le Ferrari fin dall’inizio”

Sergio Perez partirà dalla seconda fila in occasione della gara lunga valida per il GP di Miami, sesta prova del lunghissimo calendario del Mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano, terzo classificato nella Sprint di oggi, nella fattispecie ha dovuto cedere il passo alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz (rispettivamente secondo e terzo), oltre che ovviamente al compagno di squadra Max Verstappen, come sempre pole man.

Non eccessivi i distacchi: il messicano si è piazzato infatti a solo due decimi dal Campione del Mondo in carica, fattore che può dare non poca fiducia in vista di una partenza che si preannuncia infuocata. Non a caso l’alfiere della scuderia austriaca si è concentrato proprio su questo argomento una volta approdato in zona mista:

“Abbiamo un buon passo, il ritmo c’è, eravamo a due decimi dalla pole e questo è positivo – ha detto Perez ai microfoni di ESPN – Domani abbiamo tutte le possibilità di andare avanti. Sarà complicato vedersela con le Ferrari, ma combatteremo fin dall’inizio”.

Perez ha poi raccontato cosa gli è mancato per raggiungere la prima fila: “Ho commesso un errore alla curva otto. Tutti avremmo potuto fare meglio. Ci sono alcuni cambiamenti che ci aiuteranno domani. Oggi non mi trovavo a mio agio nel secondo settore, muovevo molto il differenziale, ma abbiamo cambiato molto la macchina“.