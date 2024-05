F1, Fred Vasseur: “Buon risultato, anche se potevamo fare di più. Domani importante il primo giro”

C’è grande soddisfazione nel box Ferrari dopo le qualifiche valide per il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno infatti dalla prima e dalla seconda fila dopo aver centrato rispettivamente la seconda e la terza posizione, confermando così la grande confidenza con il tracciato statunitense.

Non può che essere dunque positivo il bilancio del Team Principal della rossa Fred Vasseur che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, ha analizzato a caldo quanto visto in pista: “Abbiamo ottenuto un buon risultato, ovvero una seconda e una terza posizione contro la prima e la quarta della Red Bull- ha detto Vasseur -In realtà c’è un po’ di frustrazione perché speravamo anche in qualcosa in più. Ma è stato difficile per tutti mettere il giro con le soft. Ad ogni modo siamo in buona posizione con entrambe le vetture, vediamo domani“.

Il francese ha quindi proseguito: “Il passo gara è diverso, perché non ha nulla a che vedere con la preparazione del giro secco e soprattutto non correremo con le soft. Oggi con le soft eravamo al limite, se eccedevi nello spingere perdevi tutto, ma questa era una condizione uguale anche per gli altri. Oggi siamo riusciti a mettere insieme tutto, domani sarà un’altra storia, così come Imola“.

In ultimo Vasseur ha illustrato la chiave per confezionare una buona gara: “Stamattina nella Sprint eravamo lenti di uno o due decimi. Max è andato forte nei primi due giri, poi ha sofferto e poi ripreso ritmo. Domani sarà molto importante realizzare un primo giro pulito e prendere il DRS che qui a Miami è potentissimo. Sarà una gara lunga, e la differenza potrebbe farla il degrado“.