F1, Sergio Perez: “Buon risultato per la squadra. Domani dobbiamo raccogliere punti”

Sergio Perez partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

In occasione della Sprint Qualifying infatti il pilota della Red Bull ha segnato un gap di +0.235 rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, (come sempre) leader in 1:27.641 davanti a un davvero bravissimo Charles Leclerc, secondo con +0.108. Una volta arrivato in zona mista, Checo ha commentato quanto fatto:

“Un buon risultato per la squadra che ha centrato un primo e un terzo posto, soprattutto perché la gomma bianca faceva fatica a trovare grip”, ha detto Checo.

Perez ha poi proseguito: “Abbiamo molto da imparare dopo che abbiamo avuto una sola possibilità con la gomma più morbida, ma abbiamo risparmiato molto per domani. Ora dobbiamo raccogliere più punti possibili domani e concentrarci su domenica“.