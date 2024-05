F1, Daniel Ricciardo: “Non mi aspettavo un risultato così importante, sono orgoglioso”

Non può che essere raggiante Daniel Ricciardo al termine della Sprint Qualifying, segmento valido per determinare la griglia di partenza della Sprint Race al GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il veterano in forza alla Racing Bulls, approfittando anche delle defaillance dei rivali, partirà dalla seconda fila, precisamente dalla quarta posizione.

Nello specifico l’australiano ha registrato un gap di +0.403 rispetto al leader Max Verstappen, beffando profili più quotati come quello di Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso e Lando Norris. Apparso come normale che sia euforico in zona mista, l’oceanico ha analizzato quanto fatto:

“So che è dentro di me, ma non mi aspettavo un risultato così tanto grande – ha detto Ricciardo – Mi sentivo davvero bene in SQ2 e sapevo che quel giro sarebbe stato abbastanza buono per la SQ3. Quindi, penso che a quel punto eravamo in quinta posizione, e nella mia testa pensavo: urrgh…”

Il nativo di Perth ha quindi proseguito: “La quinta posizione sarebbe stata davvero bella per la SQ3, ma poi abbiamo ottenuto la quarta posizione ed è stato pazzesco. Entrambi i giri sono stati buoni, ma è difficile essere puliti in quelle zone. Quel settore centrale è difficile da sistemare, perché sbatti contro il muro all’esterno. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto oggi.

In ultimo Ricciardo ha aggiunto: “La squadra ha portato anche degli upgrade. Ovviamente, ho fatto cambiare il telaio in Cina, e abbiamo avuto un piano qui. Quindi, sembra che le cose stiano decisamente cambiando“.