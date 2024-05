F1, risultati e classifica FP3 GP Monaco 2024: Leclerc leader davanti a Verstappen e Hamilton

Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo assoluto anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il padrone di casa monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro in 1’11″369, confermando la superiorità evidenziata ieri in FP2 e avvicinandosi nel migliore dei modi alle qualifiche più decisive dell’anno (come impatto sul risultato della gara).

Il nativo del Principato ha inflitto un distacco di quasi due decimi alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, venuto fuori proprio nel finale di turno con un ottimo giro e con un altro tentativo promettente rovinato dal traffico. Terza piazza a 341 millesimi dalla vetta per la Mercedes di un convincente Lewis Hamilton, che si è messo alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Sesto a 0.599 George Russell con la Mercedes, mentre Carlos Sainz non è andato oltre il settimo posto con un gap di 610 millesimi dal compagno di squadra Leclerc. Lo spagnolo della Rossa dovrà salire di colpi in qualifica per guadagnarsi una buona posizione di partenza per il GP. Completano la top10 Lando Norris su McLaren, Yuki Tsunoda su Racing Bulls e Fernando Alonso su Aston Martin.

RISULTATI FP3 GP MONACO F1 2024

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.369 26

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:11.566 +0.197s 27

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.710 +0.341s 25

4 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:11.901 +0.532s 25

5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:11.923 +0.554s 24

6 63 George Russell MERCEDES 1:11.968 +0.599s 33

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.979 +0.610s 26

8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.988 +0.619s 24

9 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:11.991 +0.622s 27

10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.087 +0.718s 25

11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:12.144 +0.775s 26

12 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:12.180 +0.811s 24

13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:12.192 +0.823s 24

14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:12.216 +0.847s 31

15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.331 +0.962s 25

16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.472 +1.103s 25

17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:12.703 +1.334s 21

18 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:12.829 +1.460s 28

19 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:13.830 +2.461s 28

20 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 2