F1, risultati e classifica FP2 GP Monaco 2024: Leclerc scatenato, quarto posto per Max Verstappen

Uno scatenato Charles Leclerc si è imposto nella seconda sessione di prove libere valida per il GP di Monaco, appuntamento numero otto del Mondiale 2024 di Formula 1.

Bella la prestazione del pilota Ferrari che, davanti al pubblico di casa, ha dimostrato grande competitività girando in 1:17.743 e precedendo un apparentemente ritrovato Lewis Hamilton il quale, dopo la buona forma sfoggiata in FP1, si è confermato anche in FP2 piazzandosi al secondo posto con un gap di +0.188.

Bene poi un altro veterano, Fernando Alonso (Aston Martin), terzo con +0.475 precedendo il fenomeno Max Verstappen (Red Bull), accomodatosi al quarto posto con +0.535. Da segnalare poi la sesta posizione di Carlos Sainz, il quale ha segnato +0.648 piazzandosi alle spalle della McLaren di Lando Norris, quinto in +0.675. Segmento interlocutorio infine per Sergio Perez (Red Bull), settimo con +0.748, per George Russell (Mercedes), nono con +0.982, e Oscar Piastri, dodicesimo con +1.088.

Di seguito i risultati e la classifica della FP2 al GP di Monaco

GP MONACO: RISULTATI E CLASSIFICA FP2

1 Charles LECLERC Ferrari 1:11.278 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.188 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.475 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.535 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.675 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.684 4

7 Lance STROLL Aston Martin+0.784 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.821 4

9 Alexander ALBON Williams+0.979 4

10 George RUSSELL Mercedes+0.982 3

11 Yuki TSUNODA RB+1.071 3

12 Oscar PIASTRI McLaren+1.088 2

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.195 3

14 Esteban OCON Alpine+1.276 5

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.291 3

16 Daniel RICCIARDO RB+1.299 2

17 Pierre GASLY Alpine+1.472 4

18 Logan SARGEANT Williams+1.512 2

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.779 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.495