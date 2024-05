F1, Piastri e Norris davanti alle Ferrari in FP3 a Imola. Ancora indietro Verstappen, incidente per Perez

Uno-due McLaren, ma con l’asterisco, a Imola. Oscar Piastri ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ma alle sue spalle non sono mancate le variabili.

Sul tracciato di Imola, baciato da sole pieno e temperature attorno ai 25°, abbiamo vissuto un turno molto importante che ci ha permesso di capire come la Red Bull abbia risolto i notevoli problemi di percorrenza nel T2 messi in mostra ieri, mentre la Ferrari si è confermata performante come avvenuto nel venerdì in terra romagnola.

La sessione è stata tutto sommato lineare tranne per due momenti. Fernando Alonso (Aston Martin) infatti ha provocato una bandiera rossa a 35 minuti dalla conclusione, dopo essere andato a sbattere contro le protezioni dell’uscita della Rivazza 2, quindi è stata la volta di Sergio Perez che ha fatto lo stesso alla Variante Alta a 5 minuti dalla fine, togliendo a quasi tutti la chance di effettuare un time attack finale regolare. I piloti hanno girato parecchio, provando anche diverse mescole, mentre Ferrari e Red Bull hanno anche messo in scena una breve simulazione di passo gara, con tempi interessanti per le Rosse.

L’unico pilota che ha fatto in tempo a effettuare il time attack prima della bandiera rossa è stato Oscar Piastri (McLaren) in grado di mettere a segno un ottimo 1:15.529 grazie ad un ottimo T1, settore nel quale la monoposto inglese sembra volare. Seconda posizione per il suo compagno di scuderia Lando Norris, capace di chiudere a 3 decimi esatti nell’ultimo tentativo sotto la bandiera a scacchi, quindi terzo Carlos Sainz (Ferrari) a 538 millesimi, mentre è quarta la seconda Ferrari di Charles Leclerc a 558. Tempi, entrambi, ottenuti prima dei time attack conclusivi.

Quinta posizione per George Russell (Mercedes) a 566 millesimi, sesta per Max Verstappen (Red Bull) a 837 (ma con passi in avanti decisi rispetto alle difficoltà di ieri), mentre è settimo il thailandese Alexander Albon (Williams) a 941. Ottava posizione per il francese Esteban Ocon (Alpine) a 952 millesimi, nona per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 1.014, mentre completa la top10 il tedesco Nico Hulkenberg (Haas) a 1.018. Non va oltre la 12a posizione Sergio Perez (Red Bull) a 1.102, mentre è addirittura 17° Lewis Hamilton (Mercedes) a 1.431.

A questo punto tutto sarà rimesso in palio nelle qualifiche che prenderanno il via alle ore 16.00 andando ad eleggere il pole-man del Gran Premio di Imola. Max Verstappen è in striscia aperta di sei partenze al palo consecutive in questa stagione. Assieme a quella di Abu Dhabi 2023 raggiunge quota 7 e oggi potrebbe andare a pareggiare il record all-time di Ayrton Senna che si fermò a 8.