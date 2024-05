F1, perché Leclerc ha cambiato la power-unit a Imola: nessuna penalità e regolamento cambiato

Un intervento all’insegna della precauzione. Il venerdì di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, si è chiuso e la Ferrari può sorridere per le prestazioni del monegasco Charles Leclerc, autore dei migliori crono di entrambe le sessioni di prove libere. È ancora presto per trarre conclusioni, però sembra che le modifiche apportate alla SF-24 abbiano dato i frutti.

Leclerc, infatti, è risultato non solo veloce nel giro secco, ma performante e costante nella simulazione del passo gara. Tuttavia, c’è un aspetto da non sottovalutare. Per via di alcuni valori un po’ anomali emersi al termine della gara di Miami, la scuderia di Maranello ha deciso di montare sulla Rossa del monegasco la terza power unit stagionale.

Nel dettaglio, si parla di nuovi motore endotermico, turbo, MGU-H e MGU-K insieme al sistema di scarico (il quarto su otto concessi). Per quanto hanno fatto sapere da Maranello si tratta di una sostituzione per questioni precauzionali, in quanto la seconda unità era stata introdotta proprio in corrispondenza del week end in Florida. Inoltre, come affermato da Enrico Gualtieri (direttore tecnico del reparto motori), l’intervento è stato dettato anche dagli aggiornamenti sulla monoposto per non perdere tempo sul programma previsto.

Non ci sarà penalità per Leclerc dal momento che tutti i nuovi componenti rientrano tra quelli previsti dalle norme. Inoltre, la power-unit n.2 è stata già spedita a Maranello e lo stesso Gualtieri ha voluto tranquillizzare rispetto al fatto che, dopo gli accurati controlli in fabbrica, potrà essere comunque usata nel corso della stagione.

Giova ricordare una novità rispetto al passato sul numero delle power-unit a disposizione delle squadre nella stagione. Saranno infatti quattro le unità per i team, da impiegare nell’intera annata. Certo, la Ferrari dovrà fare particolare attenzione. Non è un caso che in vista dell’appuntamento di Montecarlo, ad esempio, la scuderia del Cavallino Rampante potrebbe pensare di impiegare la prima delle power unit 2024 proprio per avere dei vantaggi nella rotazione dei motori.