F1, Oscar Piastri: “Mi trovo a mio agio, domani possiamo lottare per qualcosa di più”

Oscar Piastri ha centrato la seconda posizione in occasione delle qualifiche del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Una prestazione davvero positiva per l’oceanico.

Piastri ha accusato un gap di 0.074 rispetto all’incredibile Max Verstappen, leader in 1:14.746, e regolando il compagno di squadra Lando Norris, terzo a 0.091. Tuttavia le sorti del pilota saranno decise dai commissari a causa di un impeding ai danni di Magnussen

Una volta giunto al parco chiuso, il nativo di Sydney ha commentato la propria prestazione: “È andata piuttosto bene, ho pasticciato un po’all’ultima curva, ma qui è difficile fare un tempo perfetto. Mi trovo molto a mio agio, sono vicino alla pole e sono contento di come sta andando il weekend”.

Piastri ha poi aggiunto: “Domani possiamo lottare per qualcosa in più. In passato avrei detto di no, ma con le prestazioni recenti devo dire di sì. Sarà difficile, ma la fiducia resta alta anche se non è facile fare sorpassi su questa pista“.