F1, Max Verstappen: “Inizio meno facile del previsto. La stagione sarà combattuta”

Max Verstappen ha parlato a 360° nel giovedì che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna a correre sul tracciato di Imola, dopo la cancellazione di un anno fa per colpa dell’alluvione che aveva devastato la Regione, con il tre volte campione del mondo che ha la chiara intenzione di rifarsi dopo la mancata vittoria di Miami.

In vista del fine settimana sul circuito del Santerno, il pilota del team Red Bull ha analizzato la situazione a livello generale. “Penso che le prime cinque gare della stagione non siano state così facili come si potrebbe pensare. È sempre una questione di dettagli. Alcuni fine settimana sono stati migliori di altri, ma dall’inizio dell’anno la concorrenza si è fatta più vicina”.

“Penso che come squadra abbiamo avuto un buon inizio – prosegue il nativo di Hasselt -, dove abbiamo fatto buone cose. Naturalmente abbiamo avuto un buon inizio e un ritiro in Australia, che ci è costato molti punti, ma penso che nel complesso quest’anno sarà molto più emozionante”.

Max Verstappen prosegue nel suo racconto: “Sembra sempre così dall’esterno, sembra che non abbiamo alcuna sfida, ma lavoriamo molto duramente ogni fine settimana per ottenere il massimo. Per me non è mai noioso, non ho un’altra squadra o un altro pilota che mi dà questa sfida. Io do sempre il massimo per ottenere tutto. Non è che sto aspettando qualcosa, o che mi manchi qualcosa”.