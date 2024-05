F1, Lando Norris: “Passo pazzesco, ci meritavamo questa vittoria”

Impresa straordinaria per Lando Norris e per la McLaren: il britannico nel Gran Premio di Miami vince la prima gara della carriera mettendo in fila le Ferrari e le Red Bull, con un passo gara eccezionale. Un segnale a tutto il mondiale: dopo l’Australia, la scuderia austriaca viene ancora battuta.

Queste le parole di Norris dopo questa giornata da sogno: “Era ora finalmente di vincere una gara, l’ho aspettata e l’ho seguita per tanto tempo… Che gara! Finalmente ho portato qualcosa al mio team. È stata una gara lunga e difficile, ma alla fine sono sul gradino più alto, sono molto contento per il mio team”.

”Il passo era dominante – prosegue – per tutto il fine settimana siamo andati molto forte, anche se abbiamo avuto qualche contrattempo. Già da venerdì sapevo che il passo ce l’avevamo, poi ho commesso un paio di errori qua e là, ma oggi siamo riusciti a mettere insieme tutto, la strategia è stata perfetta e ha dato i suoi frutti, grazie alla McLaren e grazie a tutti. Devo ringraziare e salutare anche i miei genitori. Sono davvero fiero della mia squadra, tante persone mi hanno aiutato nel corso degli anni, nonostante abbia commesso degli errori, ma oggi abbiamo messo tutto insieme e questa vittoria è meravigliosa”.