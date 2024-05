F1, Lando Norris: “Non sono riuscito a fare il giro, ma la nostra posizione è buona”

Un venerdì di studio per Lando Norris. Il britannico in forza alla McLaren ha infatti conquistato la dodicesima posizione in occasione dellaFP2 valida per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1.

Un risultato che si somma all’ottava piazza raccolta nella FP1 ma che ha lasciato comunque soddisfatto il nativo di Bristol, apparso particolarmente ottimista in mixed zone in vista delle qualifiche di domani, probabilmente complice la grande prestazione del compagno di squadra Oscar Piastri, secondo nella seconda sessione.

Il primo passo per Norris sarà quello di studiare quanto successo: “In questo momento penso che dobbiamo guardare i dati e confrontarci con gli altri. Confrontiamoci con Red Bull, Ferrari, Mercedes, che sembrano anche piuttosto veloci. Sto solo cercando di capire un po’ la nostra posizione rispetto a loro”.

Norris ha precisato: “Ma sono solo piccoli pezzetti qua e là. Sembriamo relativamente veloci. Alla fine non sono riuscito a fare il giro, ma sì, penso che siamo in una buona posizione. Non penso che dobbiamo cambiare molto. Basta apportare le giuste modifiche e mettere tutto insieme”.