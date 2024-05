F1: la Thailandia sogna un Gran Premio a partire dal 2027

Il circus della F1 in un nuovo paese? E’ possibile. La destinazione è asiatica, più precisamente la Thailandia, come viene riportato da diversi siti specializzati, dopo l’incontro fra il primo ministro thailandese Srettha Thavisin e il CEO di Liberty Media Stefano Domenicali.

L’obiettivo del politico è quello di portare a Bangkok la F1 nel 2027 o, al più tardi, nel 2028: “In linea con l’intenzione del governo thailandese – ha dichiarato Thavisin – di portare le corse di F1 in Thailandia nel prossimo futuro, ho visitato l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e ho avuto una discussione con i dirigenti del Gruppo Formula Uno. Ciò è in sintonia con la nostra politica di collocare la Thailandia sul radar globale per eventi e attività internazionali”.

A fargli eco, sono state le parole di Domenicali, in un’intervista al Wall Street Journal: “Stiamo riscontrando un grande interesse da parte di molti paesi nei confronti della Formula 1 e questo ovviamente rappresenta un’opportunità di sviluppo. Allo stesso tempo ci obbliga a fare delle scelte in termini di programmazione sul calendario.”

Nelle prossime settimane sono quindi attesi nuovi sviluppi, vedremo se la Thailandia riuscirà a inserirsi, dopo averlo fatto con la MotoGp, anche nel calendario della F1.