Stefano Domenicali preannuncia un cambiamento importante nel calendario di F1

Ci potrebbero essere dei cambiamenti importanti nel calendario in F1. È quanto trapela dalle segrete stanze e confermato in minima parte da Stefano Domenicali, CEO del Circus, in relazione a una definizione diversa della successione di week end nella massima categoria dell’automobilismo. Si fa sempre più largo l’idea di una turnazione tra i round storici nel Vecchio Continente attualmente presenti.

Un tema di cui ha parlato ultimamente la testata Autosport e gli appuntamenti che potrebbero subire questa sorta di turnover potrebbero essere Spa-Francorchamps, Imola, Barcellona e Zandvoort. In particolare, la presenza fissa di Monza, non favorirebbe Imola perché, secondo la concezione dell’attuale F1 avere due gare nel Bel Paese sarebbe complicato.

Le richieste per ospitare un week end sono diverse, stando a quanto affermato da Domenicali in tempi non sospetti. Una rotazione che potrebbe riguardare anche la Spagna, mentre in Ungheria, in Austria e in Inghilterra si correrà senza se e senza ma.

“Molto presto ci saranno delle notizie in merito: a medio termine potremmo avere la rotazione dei Gran Premi in Europa. Abbiamo tante richieste di nuove sedi ma dobbiamo bilanciare i benefici economici. L’equilibrio giusto è quello di 24 gare“, ha dichiarato il CEO della F1.