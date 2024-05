F1, i precedenti della Ferrari a Monaco. Il Cavallino Rampante ha un rapporto conflittuale con il Principato

Domenica 26 maggio 2024 assisteremo alla 70ma edizione del Gran Premio di Monaco di F1. La gara del Principato diventerà la terza a raggiungere tale significativa quota. D’altronde l’appuntamento monegasco è mancato dal calendario iridato solamente cinque volte nella storia (dal 1951 al 1954 e nel 2020).

La Ferrari non ha un rapporto idilliaco con Montecarlo. Anzi, diciamo pure che il Cavallino Rampante non ha raccolto tantissimo in relazione all’elevato numero di GP disputati. Complessivamente si contano “solo” 9 vittorie, ottenute con sei piloti diversi.

Peraltro, gran parte delle affermazioni sono concentrate in due distinti periodi temporali. Quattro sono raggruppate dal 1975 al 1981, altre tre radunate dal 1999 al 2001. In nove occasioni entrambe le Rosse hanno chiuso sul podio, ma in soli tre casi hanno realizzato la doppietta, dovendo attendere quasi mezzo secolo per firmare la prima (1999, 2001, 2017)!

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI MONACO (69 EDIZIONI)

9 VITTORIE

3 Michael Schumacher (1997, 1999, 2001)

2 Niki Lauda (1975, 1976)

1 Maurice Trintignant (1955)

1 Jody Scheckter (1979)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 Sebastian Vettel (2017)

12 POLE POSITION

3 Niki Lauda (1974, 1975, 1976)

2 Michael Schumacher (1996, 2000)

2 Charles Leclerc (2021, 2022)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Carlos Reutemann (1978)

1 Jody Scheckter (1979)

1 Felipe Massa (2008)

1 Kimi Räikkönen (2017)

17 GIRI VELOCI

5 Michael Schumacher (1997, 1998, 2004, 2005, 2006)

2 Kimi Räikkönen (2008, 2014)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Mike Hawthorn (1958)

1 John Surtees (1963)

1 Lorenzo Bandini (1966)

1 Clay Regazzoni (1976)

1 Michele Alboreto (1985)

1 Alain Prost (1991)

1 Jean Alesi (1995)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Felipe Massa (2009)

55 PODI

1950 Alberto Ascari (2°)

1955 Maurice Trintignant (1°)

1956 Juan Manuel Fangio/Peter Collins (2i) *

1958 Luigi Musso (2°), Peter Collins (3°)

1959 Tony Brooks (2°)

1960 Phil Hill (3°)

1961 Richie Ginther (2°), Phil Hill (3°)

1962 Phil Hill (2°), Lorenzo Bandini (3°)

1965 Lorenzo Bandini (2°)

1966 Lorenzo Bandini (2°)

1967 Chris Amon (3°)

1971 Jacky Ickx (3°)

1972 Jacky Ickx (2°)

1975 Niki Lauda (1°)

1976 Niki Lauda (1°)

1977 Niki Lauda (2°), Carlos Reutemann (3°)

1979 Jody Scheckter (1°)

1981 Gilles Villeneuve (1°)

1982 Didier Pironi (2°)

1984 René Arnoux (3°)

1985 Michele Alboreto (2°)

1987 Michele Alboreto (3°)

1988 Gerhard Berger (2°), Michele Alboreto (3°)

1991 Jean Alesi (3°)

1993 Jean Alesi (3°)

1994 Gerhard Berger (3°)

1995 Gerhard Berger (3°)

1997 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1998 Eddie Irvine (3°)

1999 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (2°)

2000 Rubens Barrichello (2°)

2001 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2002 Michael Schumacher (2°)

2003 Michael Schumacher (3°)

2004 Rubens Barrichello (3°)

2007 Felipe Massa (3°)

2008 Felipe Massa (3°)

2009 Kimi Räikkönen (3°)

2011 Fernando Alonso (2°)

2012 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (2°)

2017 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (2°)

2018 Sebastian Vettel (2°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2021 Carlos Sainz jr. (2°)

2022 Carlos Sainz jr. (2°)

* Guida condivisa

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI A MONTECARLO

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – Ritirato

2021 (FERRARI) – Non partito {Pole}

2022 (FERRARI) – 4° {Pole}

2023 (FERRARI) – 6°

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – 10°

2016 (TORO ROSSO) – 8°

2017 (TORO ROSSO) – 6°

2018 (RENAULT) – 10°

2019 (MC LAREN) – 6°

2021 (FERRARI) – 2°

2022 (FERRARI) – 2°

2023 (FERRARI) – 8°