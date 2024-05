F1, i precedenti della Ferrari a Imola. La Scuderia di Maranello sogna di suonare la nona sinfonia

Domenica 19 aprile 2024 assisteremo al 31° Gran Premio valido per il Mondiale di F1 a disputarsi sulla pista di Imola. L’autodromo romagnolo ha ospitato appuntamenti iridati con tre denominazioni differenti. Quella attuale, GP di Emilia Romagna, viene utilizzata dal 2020. In precedenza, l’escamotage è stato usare l’etichetta “GP di San Marino”.

La Ferrari ha un buon rapporto con l’autodromo di casa, nonostante gli 8 successi siano stati conquistati in due precise fasi temporali. L’inizio degli anni ’80 e il principio del XXI secolo. Fra il 1984 e 1998, la Scuderia di Maranello non ha mai primeggiato. Curioso notare come il digiuno imolese coincida con quello iridato (nel 1983 e nel 1999 il Cavallino Rampante si fregiò del Mondiale costruttori. Nel mezzo, il nulla).

Il ferrarista più vincente in assoluto è Michael Schumacher, che da solo detiene il 75% delle affermazioni. Per sei volte entrambe le Rosse hanno chiuso sul podio, ma solamente in due occasioni hanno saputo realizzare una doppietta (1982, 2002).

FERRARI – I PRECEDENTI

A IMOLA (30 GP IRIDATI)

8 VITTORIE

6 Michael Schumacher (99, 2000, 02, 03, 04, 06)

1 Didier Pironi (1982)

1 Patrick Tambay (1983)

6 POLE POSITION

4 Michael Schumacher (1996, 2002, 2003, 2006)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 René Arnoux (1983)

10 GIRI VELOCI

5 Michael Schumacher (1998, 1999, 2003, 2004, 2005)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 Didier Pironi (1982)

1 Michele Alboreto (1985)

1 Gerhard Berger (1995)

24 PODI

1982 Didier Pironi (1°), Gilles Villeneuve (2°)

1983 Patrick Tambay (1°), René Arnoux (3°)

1984 René Arnoux (2°)

1987 Michele Alboreto (3°)

1994 Nicola Larini (2°)

1995 Jean Alesi (2°), Gerhard Berger (3°)

1996 Michael Schumacher (2°)

1997 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

1998 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

1999 Michael Schumacher (1°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2004 Michael Schumacher (1°)

2005 Michael Schumacher (2°)

2006 Michael Schumacher (1°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI A IMOLA

CHARLES LECLERC

2020 (FERRARI) – 5°

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 6°

CARLOS SAINZ Jr.

2020 (MC LAREN) – 7°

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – Ritirato