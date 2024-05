F1, GP Monaco 2024. La Ferrari ha il 73% di possibilità di vincere, ma la legge delle probabilità non è una scienza esatta…

Alle ore 15.00 di domenica 26 maggio 2024 prenderà il via il settantesimo Gran Premio di Monaco inserito nel Mondiale di Formula Uno. Avrà tutti i difetti che volete, ma il circuito di Montecarlo resta il più iconografico esistente nel Circus. Peraltro, quale sarebbe il suo peccato? Essere un tracciato cittadino in un’epoca in cui le corse nelle metropoli proliferano?

La si può definire una gara sui generis, prendere o lasciare. Sarà noiosa e dai sorpassi pressoché impossibili, ma rimane un’istituzione, le cui dinamiche sono risapute. La posizione sulla griglia di partenza è cruciale e la storia recente parla chiaro. Dal 1997 a oggi si è corso 26 volte. In 14 casi ha vinto il poleman, in 7 chi è partito per secondo, negli altri 5 chi è scattato terzo. Fine dei giochi.

Dunque, se ci basiamo sull’esperienza, si può affermare che quest’oggi Charles Leclerc abbia il 53,8% di possibilità di imporsi; Oscar Piastri ne abbia il 26,9% e Carlos Sainz goda del 19,2% delle chance. Il gioco delle probabilità però non è una scienza esatta. Permette di indicare favoriti e sfavoriti, ma non certo di anticipare l’andamento dei fatti. Peraltro, proprio le leggi della statistica, ci insegnano come un evento mai accaduto sia destinato a verificarsi.

Difatti i due uomini più in forma del momento sono Lando Norris (quarto in griglia) e Max Verstappen (mestamente sesto). Saranno in grado di far saltare il banco, oppure assisteremo a una sorta di riedizione di quanto accaduto a Singapore nel 2023? Se ci basiamo sull’esperienza dell’ultimo quarto di secolo abbondante, la Ferrari ha il 73% di possibilità di vincere…