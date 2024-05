F1, GP Miami 2024: il programma di domani. Orari FP1 e Qualifiche sprint, tv, streaming

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si correrà, come tradizione, sul tracciato denominato Miami International Autodrome che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL e dove si gioca il Masters 1000 di tennis, vinto poche settimane fa da Jannik Sinner.

Ci attende un altro weekend tutto da vivere dato che sarà di nuovo presente la Sprint Race. Domani, infatti, alle ore 22.30 italiane vivremo già le Qualifiche per la Sprint che si disputerà sabato alle ore 18.00. La giornata, invece, si aprirà alle ore 18.30 con la prima ed unica sessione di prove libere.

In poche parole una sola ora di tempo per team e piloti per trovare il giusto set-up su una pista decisamente peculiare, che presenta un T1 con tante curve in successione, un T2 molto stretto con curve lente e da ripartenza, prima di un T3 che prevede un rettilineo lunghissimo. Max Verstappen sarà pronto per l’ennesimo weekend di dominio?

Come seguire il weekend in tv? Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213) trasmetteranno l’intero weekend. Sul canale TV8 (125 Sky e 8 dgt) è prevista la copertura in chiaro in diretta della Sprint del sabato. Il Gran Premio di Miami della domenica sarà trasmesso, invece, in differita. L’evento in streaming potrà essere seguito su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2024 (orari italiani)

Venerdì 3 maggio

Ore 18.30-19.30, Prove libere

Ore 22.30 Qualifiche per la Sprint

