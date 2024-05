F1, GP Emilia Romagna 2024. A Imola la Ferrari spera nell’evoluzione della SF-24, con il sogno di una festa popolare…

Rientrata in Europa, la Formula Uno si è presa una settimana di pausa prima di affrontare un double header che comincerà questo fine settimana a Imola, dove si disputerà la quarta edizione del Gran Premio di Emilia Romagna. L’appuntamento avrà un significato più profondo di quello meramente sportivo.

Non bisogna dimenticare come, nel 2023, la corsa venne annullata a causa della drammatica inondazione che colpì proprio la regione a cui è intitolato. Trascorsi dodici mesi da allora, il GP 2024 rappresenta il simbolo di come questa operosa terra abbia saputo risollevarsi, facendo leva principalmente sulla forza di volontà dei propri abitanti.

Guardando all’aspetto agonistico, siamo reduci da un Gran Premio di Miami vinto dalla McLaren di Lando Norris. Fortunato con la safety car, ma bravo a legittimare il successo, avendo tenuto successivamente a bada Max Verstappen. Dopo aver patito una sconfitta, il Cannibale ci ha abituati a performance feroci, giusto per riaffermare di essere il più forte. Accadrà anche a Imola?

Nessuno mette realmente in discussione l’eventualità che il ventiseienne olandese possa essere sfidato nella rincorsa al titolo. Il prono scudiero Sergio Perez non sarà un fattore, mentre l’avversario più prossimo è Charles Leclerc, staccato però di 38 punti (un ritardo ampio, considerando come sia stato accumulato nell’arco di sei gare).

A proposito del monegasco, e di Carlos Sainz, per la Ferrari quello alle porte è il Gran Premio di casa nel senso più letterale del termine. Il sogno è di vincerlo. Accadde per l’ultima volta nel 2006 quando Michael Schumacher vinse un duello estenuante con Fernando Alonso.

Al riguardo, si vedrà se l’evoluzione della SF-24 permetterà al Cavallino Rampante di ridurre la forbice prestazionale rispetto alla Red Bull. Dovesse accadere, un pensierino relativo alla possibilità di assistere a una festa popolare nella giornata di domenica 19 maggio si potrebbe anche fare.

Verstappen e Drink Team permettendo, sia chiaro, perché aggiornamenti ferraristi a parte, tutto ruota (ancora) attorno a chi spadroneggia ormai da un paio d’anni.