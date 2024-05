F1, Frederic Vasseur: “Leclerc sta volando a Monaco, ma non abbiamo ancora vinto!”

Un sabato felice per la Ferrari a Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino del Principato la Rossa ha ottenuto la pole-position grazie alla prestazione super di Charles Leclerc. Il ferrarista, nella sua Monaco, ha voglia di sfatare il tabù e alla terza p.1 in carriera su questo tracciato c’è voglia di spezzare la maledizione, visto lo zero alla voce “successi e podi” sulle vie dove è nato.

Per la scuderia del Cavallino Rampante un primo e un terzo posto nelle qualifiche, tenuto conto anche del crono dello spagnolo Carlos Sainz, e nel panino delle Rosse la McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Solo sesto il leader del campionato, Max Verstappen, che ha commesso un errore nell’ultimo tentativo, costretto ad andare oltre per una macchina non perfetta in questo week end. Da capire cosa accadrà a Sainz, però, finito sotto investigazione per impeding nei confronti della Williams di Alexander Albon in Q1.

“È stata una buona giornata, ma già da ieri Charles stava facendo un weekend positivo. In Q1 c’è stato un problema con quel sacchetto sull’ala anteriore, ma ha mantenuto la calma. Era al limite perché abbiamo perso 2-3 giri in quella fase, ma ha fatto un gran bel lavoro lungo la sessione“, ha detto Frederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) a Sky Sport F1. “Prima della qualifica abbiamo cambiato il motore per sicurezza, ma non abbiamo alcuna tensione per domani. Penso che abbiamo il vantaggio di avere sempre la stessa routine di preparazione per la gara: ci incontriamo per la strategia, per l’assetto e via dicendo. Onestamente penso che l’attesa sarà gestibile“, ha aggiunto Vasseur.

Su Leclerc: “Charles sta volando dall’inizio del week end, è stato molto costante con un passo velocissimo fin dall’inizio. È vero che il Q1 non è iniziato bene per noi, abbiamo dovuto fare un giro in più per togliere il sacchetto di plastica. Avevo un po’ di paura per il fatto che potesse essere nervoso, e questo avrebbe potuto condizionarlo, ma ha mantenuto la calma ed è andato alla grande“.

E su Sainz: “Anche Carlos è stato molto bravo con un gran bel giro alla fine, ed è bello avere entrambe le macchine davanti anche in ottica strategia e per tutto il resto. Ma vedremo domani, sappiamo che è eccezionalmente importante fare la pole-position a Monaco, però non è scontato vincere, per cui dobbiamo fare tutto come si deve“.