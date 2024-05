F1, Frederic Vasseur: “Con un altro salto di qualità possiamo mettere pressione alla Red Bull”

Frederic Vasseur non si nasconde. Il team principal della Ferrari vuole una macchina competitiva in vista del prossimo GP di F1, che si terrà ad Imola, dove la “Rossa” porterà aggiornamenti per tutto il resto della stagione. Queste le sue parole: “In generale – riporta motorsport.com -, credo che ci siano tre squadre che hanno lottato per tutto il weekend in due o tre decimi, da un giro all’altro, da uno stint all’altro o da una mescola all’altra”.

Sulla Red Bull dice: “Onestamente credo che la Red Bull sia ancora in vantaggio. Probabilmente Max Verstappen avrebbe potuto vincere senza la storia della Safety Car. Non voglio trarre alcuna conclusione, ma se hanno fatto la pole position significa che hanno ancora un piccolo vantaggio. Quello che è vero è che rispetto ad un anno fa, quando riusciamo a fare un buon lavoro ed a mettere tutto insieme, siamo lì”.

Vasseur vede quindi la scuderia anglo-austriaca ancora come leader del Mondiale, ma con minore superiorità rispetto ad un 2023 pressoché ingiocabile per i rivali: “Significa che stiamo mettendo Red Bull un po’ sotto pressione, che devono essere un po’ più aggressivi con la strategia, che non sono più nella zona di comfort come l’anno scorso, dove non importa cosa succede, dopo il secondo giro erano davanti. Questo cambia la gestione della gara. È un’opportunità per noi perché, se facciamo un altro piccolo passo avanti, credo che saremo davvero in grado di lottare con loro in ogni singolo weekend”.