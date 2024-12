F1, Lewis Hamilton: “Oggi volevo dare tutto per onorare la Mercedes e ci sono riuscito”

Il miglior modo per salutare la Mercedes! Lewis Hamilton centra un sontuoso quarto posto nel Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, al termine di una prestazione eccellente. Sul tracciato di Yas Marina il pilota 7 volte campione del mondo, nonostante una posizione di partenza scomoda, ha saputo risalire un gradino dietro l’altro, chiudendo con il sorpasso sul compagno di team nel corso dell’ultimo giro.

La gara di Abu Dhabi è stata dominata da Lando Norris che ha consegnato il titolo costruttori alla McLaren chiudendo davanti a Carlos Sainz e Charles Leclerc a 31.7. Quarta posizione proprio per Lewis Hamilton, quinta per George Russell mentre è sesto il campione del mondo Max Verstappen.

Al termine della gara sul Golfo Persico, il nativo di Stevenage ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Che gara! Sapevo che non sarebbe stato facile partendo così indietro ma prima della partenza mi ero detto semplicemente di dare tutto quello che avevo fino al traguardo per salutare nel migliore dei modi il team. La macchina ha risposto nel migliore dei modi e la strategia ha fatto la differenza fino al sorpasso all’ultimo giro su George”.

Ultima battuta sull’addio alla Mercedes: “Si chiude una pagina importantissima della mia vita e della mia carriera. Con Mercedes ho ottenuto risultati straordinari, non posso che ringraziare il team per tutto quello che ha fatto per me in questi anni. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita. Una sfida assolutamente elettrizzante, ma alla quale penserò solamente dal 2025”.