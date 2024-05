F1, Fernando Alonso: “Sabato deludente, non avevo ritmo. Domani sarà impegnativo”

Non un weekend positivo fino a questo momento per l’Aston Martin e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo infatti, dopo aver centrato solo la diciassettesima posizione nella Sprint Race, si è dovuto accontentare della quindicesima piazza in griglia nelle qualifiche del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1.

Un risultato maturato a causa di un cattivo feeling con la monoposto durante la Q1 e la Q2, che non ha permesso al’ex Campione del Mondo di performare al meglio, come spiegato in zona mista dal diretto interessato:

“Per noi è stata una giornata deludente – ha detto Alonso – Innanzitutto c’è stato l’incidente alla curva 1 all’inizio dello Sprint e poi abbiamo avuto una sessione di qualifica difficile per la gara di domani. Abbiamo faticato in Q1 e Q2 e abbiamo concluso al quindicesimo posto in entrambe le sessioni”.

Alonso ha quindi concluso: “Non mi sembrava di avere molto ritmo e questa volta eravamo appena fuori dal gruppo in lotta per la top ten. Abbiamo apportato alcune modifiche al set-up dalla gara Sprint e sembra che queste modifiche non abbiano funzionato. Penso che domani sarà una gara impegnativa, ma stasera analizzeremo la nostra prestazione e proveremo a recuperare qualche punto”.