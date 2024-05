F1, Fernando Alonso: “Potevo andare in Q2, hanno insitito perché rientrassi ai box”

Un sabato da incubo per Fernando Alonso. Il pilota dell’Aston Martin infatti partirà dall’ultima posizione in griglia di partenza al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, dopo essersi reso artefice di una Q1 davvero complicata, terminata con la rinuncia da parte dello spagnolo.

Una performance che, probabilmente, è stata dettata anche dal brutto botto avvenuto durante la FP3 di questa mattina, con la macchina dell’ex campione del mondo finita in testacoda andando a impattare con il muro. Il nativo di Oviedo, intercettato dai microfoni di DAZN Spagna, ha commentato quanto accaduto:

“La giornata non è stata facile – ha detto Alonso -. È stata improduttiva. Ho mancato i giri della mattina e poi in Q1 abbiamo messo gas per fare l’intera sessione, con diversi pit-stop per poter continuare a guidare. Quando ho fatto il primo giro ero pieno di benzina, e quando stavo per fare l’ultimo, già più leggero, mi hanno detto di fermarmi perché hanno visto qualcosa alla macchina; ancora non so di cosa si tratta, ho chiesto se fossero sicuri e hanno insistito perché andassi ai box”.

In conclusione il pilota ha detto di non aspettarsi granché dalla gara di domani per un motivo specifico: “È il secondo circuito più complicato in cui sorpassare, solo dopo Monaco. Anche a Singapore è meno complicato. Non mi aspetto nulla, solo finire la gara, tornare a casa e pensare a Monaco“.