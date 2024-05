F1, Charles Leclerc: “Grandissima pole! Domani voglio la vittoria, possiamo fare grandi cose!”

Charles Leclerc non può che sorridere dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo il padrone di casa per eccellenza ha vissuto qualifiche in crescendo, con una Q3 stellare nella quale ha piazzato due ottimi giri, approfittando dei guai di Max Verstappen che, nel tentativo decisivo, ha toccato il guard-rail a Sainte-Devote e ha dovuto annullare il suo giro finale.

Il portacolori della Ferrari ha centrato la pole position con il tempo di 1:10.270 con 154 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Carlos Sainz a 248 davanti a Lando Norris quarto a 272- Quinto George Russell a 273 davanti a Max Verstappen a 297, quindi settimo Lewis Hamilton a 351, ottavo Yuki Tsunoda a 588, davanti a Alexander Albon e Pierre Gasly.

Al termine delle qualifiche più emozionanti dell’intero calendario, il monegasco ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Senza dubbio è stata una bellissima sensazione centrare questa pole position. Qui a Monte Carlo dopo le qualifiche le emozioni sono sempre uniche. Non posso che essere contento del mio giro, poi davanti a un pubblico così entusiasta ancora di più”.

Dopo l’entusiasmo, i piedi tornano ben saldi al terreno per il classe 1997: “So che è la mia terza partenza al palo su questa pista, ma nei due precedenti non sono mai riuscito a vincere. Domani, quindi, sarà l’unico aspetto sul quale concentrarsi. In passato non sono andate bene le cose alla domenica, ma ora siamo più forti. Siamo in una situazione diversa e potremo fare grandi cose”.

Cosa occorrerà per portare a Maranello il successo? “Innanzitutto scattare bene dalla griglia fino a Sainte-Devote, quindi spero che anche Carlos possa seguirmi per un uno-due Ferrari che rappresenterebbe lo scenario perfetto. Sappiamo quello che dobbiamo fare ma, soprattutto, sappiamo che vogliamo portare a casa la vittoria”.