F1, Charles Leclerc: “Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato, proverò a vincere domenica a Monaco”

Charles Leclerc, sin dall’inizio della sua avventura in Formula Uno, ha un conto in sospeso con il Gran Premio di Monaco. Di fatto il nativo del Principato si è imposto per ben due volte in qualifica (nel 2021 non poté scattare dalla pole per le conseguenze del crash avvenuto a fine Q3, nel 2022 fu affossato dalla pioggia e soprattutto dalla pessima strategia del muretto box Ferrari), ma non è mai salito sul podio sulla pista di casa.

Il 26enne della Rossa, dopo il terzo posto di Imola, ha dunque una sola missione in testa: vincere. Un successo che manca all’appello ormai da quasi due anni (GP Austria 2022) e che aprirebbe forse definitivamente un nuovo Mondiale, non così scontato come sembrava fino a poche settimane fa. Il titolo piloti sembra saldamente tra le mani di Max Verstappen, mentre quello costruttori potrebbe essere più a rischio per la Red Bull.

“Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato. Abbiamo fatto dei miglioramenti e ne dobbiamo fare altri perché c’è la McLaren che ha fatto un grosso passo avanti. E poi c’è la Red Bull che resta il riferimento fino ad ora. Ma la direzione presa a Maranello con gli ingegneri ci rende tutti contenti e sono ottimista per il futuro“, dichiara Leclerc in vista del weekend monegasco.

“C’è qualche altro aggiornamento che arriverà e spero ci permetterà di prendere un vantaggio. A Imola non abbiamo vinto, ma abbiamo ottenuto i punti che potevamo ottenere. Proverò a vincere domenica a Monaco, è il mio weekend preferito perché spingere al massimo in quelle strade è straordinario, si decide praticamente tutto al sabato in qualifica ed è anche per questo che a noi piloti piace tanto questo fine settimana“, aggiunge Charles a Monaco Info.