F1, Charles Leclerc: “Confido negli aggiornamenti sulla SF-24 e di veder confermati i dati al simulatore”

Dalle parole ai fatti. La Ferrari si presenta al via del week end di Imola, tappa del Mondiale 2024 di F1, con la voglia di sfidare la Red Bull e di imporsi. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari la scuderia di Maranello introdurrà un pacchetto di aggiornamenti piuttosto importante ed è da capire se gli ottimi riscontri avuti al simulatore avranno un seguito in pista.

Il concetto è un po’ quello che ha espresso il monegasco Charles Leclerc ai microfoni dei media presenti quest’oggi: “Non so esattamente quale potrà essere il risultato di questo nuovo pacchetto, ma confido che sia buono. Finora lo abbiamo testato principalmente al simulatore, su piste diverse. È evidente che sia un passo avanti, ma dobbiamo comprendere quale sarà il suo reale effetto sul tracciato. Dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare nella giusta direzione“, ha dichiarato Leclerc.

“Non è il circuito ideale per introdurre aggiornamenti perché potremmo non apprezzare tutti i miglioramenti che possono darci. Dovremo aspettare altri circuiti per dare una valutazione veritiera. Parliamo di innovazioni per una base già buona. Abbiamo potuto provare poco nel giorno del Filming day, ma sappiamo che stiamo lavorando nella direzione giusta“, ha aggiunto il ferrarista.

Predica prudenza, quindi, Leclerc nella consapevolezza che bisognerà fare un bel lavoro di messa a punto affinché la Rossa possa assorbire nel migliore dei modi le modifiche sulla vettura.