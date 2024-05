F1, Carlos Sainz: “Sulla carta la pista di Miami è migliore per la Ferrari, ma gli altri hanno portato aggiornamenti…”

Sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 che arriva e la Ferrari spera di fare meglio della tappa di Shanghai (Cina). Nessun podio nell’appuntamento asiatico, in un week end in cui è andata in scena la prima Sprint Race dell’annata. Il format in questione si replicherà a Miami e vedremo se le risposte della Rossa saranno diverse, dovendo trovare con maggior celerità l’assetto sulla SF-24.

Teoricamente, la pista della Florida dovrebbe adattarsi meglio di quella cinese alle caratteristiche della monoposto di Maranello, ma c’è un fattore da considerare. Ne ha parlato lo spagnolo Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport: “Sulla carta la nostra macchina dovrebbe andare meglio qui rispetto a Shanghai, ma il problema è che dopo l’Australia i nostri concorrenti hanno introdotto degli aggiornamenti. Mi riferisco a Red Bull, McLaren e a Mercedes, mentre noi no“, ha dichiarato l’iberico.

Sainz è poi tornato sugli screzi che c’erano stati con il suo compagno di squadra, Charles Leclerc: “Sinceramente in Cina io mi sono divertito a guidare e non ho avuto e non ho alcun problema con Charles e così sarà anche fino alla fine di questa stagione“, ha tagliato corto il ferrarista.

A questo punto, la parola passa alla pista. Domani sarà già importante, visto l’unica sessione di prove libere a disposizione dei piloti, a precedere la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che definirà la griglia di partenza della Sprint Race.