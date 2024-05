F1, Carlos Sainz: “Non mi aspettavo di più, il vento a favore non ci ha aiutato”

Un sabato poco brillante per le Ferrari in qualifica: dopo le grandi premesse delle prove libere, la Rossa non è riuscita ad andare oltre la quarta posizione di Charles Leclerc e la quinta piazza di Carlos Sainz. Sicuramente una prova non all’altezza di quelle che erano le aspettative costruite dal venerdì e dalle speranze che provenivano dagli aggiornamenti della vettura.

Queste le dichiarazioni di Sainz ai microfoni di Sky Sport F1, dichiarandosi comunque non sorpreso dalla terza fila: “Non mi aspettavo qualcosa di più, quando ho visto il circuito con curve ad alta velocità e media velocità pensavo subito che fosse un circuito pro McLaren e Red Bull. Sapevo che la nostra forza era su altri aspetti e il vento che c’era non ci ha aiutato in varie curve”.

“Sono state qualifiche tirate, sono due decimi, ma non è facile trovare due decimi con queste regole. So che ci saranno dei circuiti pro Ferrari e pro McLaren e questo è un circuito pro McLaren. Abbiamo un problema con il vento, che ci crea problemi soprattutto in curva 2 e curva 3 ed in curva 7, mentre ieri con il vento in faccia erano tra le curve in cui andavamo più forte”.

“Dimostra che abbiamo una sensibilità che dobbiamo migliorare. Sul passo possiamo giocarcela: penso che possiamo giocarci il podio, mentre per la vittoria credo che abbiamo bisogno di qualcosa, come ciò che è accaduto a Lando a Miami, partendo da così indietro, perché non è facile sorpassare“.