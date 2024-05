F1, Carlos Sainz: “Abbiamo le stesse chance di Red Bull e McLaren a Montecarlo”

Il Circus della F1, messa alle spalle l’esperienza di Imola, si proietta all’ottavo appuntamento del Mondiale 2024. Sarà Montecarlo a ospitare il prossimo fine-settimana del campionato. Sul celebre tracciato cittadino i piloti dovranno trovare la quadra con l’assetto, per cucirsi la macchina e avere grande sensibilità nell’affrontare i muretti delle vie monegasche.

La Ferrari vorrà essere tra le protagoniste, cercando di ottimizzare il proprio pacchetto, dopo gli aggiornamenti (numerosi) introdotti a Imola. Un week end in cui le qualifiche avranno un peso importante, per non dire decisivo, viste le caratteristiche della pista del Principato. A dire la sua a questo proposito, è stato il pilota spagnolo della Rossa, Carlos Sainz.

“Sui circuiti cittadini l’opportunità può arrivare in qualsiasi momento. Qui la qualifica è importante e sappiamo che quest’anno non è il nostro forte. Ma con qualche cambiamento e una pista più favorevole per la nostra macchina, si può vincere“, ha dichiarato Carlos ai microfoni di Sky Sport.

“Serve un bel Q3 e una bella gara a livello di strategia. Red Bull e McLaren partono con le stesse chance, come noi. Se avremo la nostra opportunità, andremo a prenderla“, ha sottolineato il madrileno.