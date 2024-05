F1: Audi e Sauber vogliono assolutamente Carlos Sainz

Audi e Sauber, ormai sempre più un’unica entità pensando alla F1 che verrà, vogliono Carlos Sainz nella loro line-up di piloti pensando alle stagioni 2025 e, soprattutto, 2026, quella del cambio di regolamento tecnico.

A rivelarlo in un’intervista al sito Motorsport.com è stato Alessandro Alunni Bravi, amministratore delegato della Sauber e dirigente della F1 Stake, che ha affermato: “Tutti i team hanno una rosa di candidati! Tutti sanno che c’è un pilota di alto livello disponibile sul mercato: Carlos Sainz”.

“Credo – prosegue esplicitando il suo pensiero sul pilota spagnolo, oggi alla guida della Ferrari – che tutti, insomma, vorrebbero avere Carlos a bordo. È uno dei migliori piloti. Si è dimostrato estremamente maturo, un buon pilota per sviluppare l’auto, per guidare la squadra per lo sviluppo. Ma allo stesso tempo è molto costante e molto forte sia in qualifica che in gara. E credo che la Ferrari abbia una delle migliori coppie di piloti”.

Infine Alessandro Alunni Bravi conclude dicendo: “Sappiamo anche che il mercato dei piloti non dipende solo da noi. Dipende da diversi fattori. Ci sono molte squadre che stanno discutendo con i piloti. E credo che ci siano diverse opzioni per la nostra squadra. Valuteremo, ma ora che abbiamo annunciato Nico Hulkenberg, non c’è fretta di fare questa scelta. Siamo ancora all’inizio”.