F1, Adrian Newey: “Sono stati 18 anni fantastici, ora una piccola pausa”. E sul futuro…

Il protagonista del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, non è Max Verstappen, né Charles Leclerc, né Carlos Sainz. Il vero uomo del weekend è infatti il Direttore Tecnico Adrian Newey che, nelle scorse ore, ha annunciato il suo addio alla Red Bull, scuderia diventata leader proprio grazie alle sue geniali intuizioni.

La notizia ha letteralmente mandato in tilt il Circus e i media, dando il via al più classico dei toto-nomi. Secondo indiscrezioni sempre più forti infatti il britannico potrebbe firmare con la Ferrari, lavorando così con il pilota Lewis Hamilton, il quale approderà nel team del Cavallino Rampante il prossimo anno. Al momento però, l’ingegnere sta abilmente glissando tutte le domande in merito, come confermato anche in una brevissima intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport UK.

“Sono stati diciotto anni straordinari – ha detto Newey -. Ho cominciato che la Red Bull era giovanissima, e sono stato coinvolto nella crescita non avendo idea che saremmo arrivati a questo punto. Ho fatto davvero un percorso fantastico. Lavorare con il mio team è stato davvero meraviglioso“.

Newey ha poi concluso: “Adesso cercherò di godermi la vita e la mia famiglia, magari viaggiando un pochino di più rispetto a prima. Al momento non ho programmi“. E sul futuro, il genio della Red Bull ha risposto: “Onestamente è molto gentile ricevere tutte queste richieste, sono lusingato. Al momento però voglio solo prendermi una piccola pausa, poi vedremo quello che succederà“.