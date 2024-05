Europei canoa slalom, l’Italia vuole migliorare il bilancio del 2023: De Gennaro, Ivaldi e Horn guidano la spedizione, occhio a Ferrazzi

Ventiquattro ore e inizieranno gli Europei di canoa slalom. Tacen diventerà il centro della canoa slalom internazionale, potremo iniziare a capire quali possono essere le gerarchie in vista della Coppa del Mondo e delle Olimpiadi. Intanto però l’Italia cercherà di migliorare la resa dello scorso anno, quando arrivò solo un bronzo con Stefanie Horn.

Daniele Molmenti ha scelto una selezione bella ricca, con le maggiori novità che arrivano soprattutto nel kayak maschile. Giovanni De Gennaro è ovviamente il leader della selezione, affiancato da Xabier Ferrazzi che vuole proseguire a dare buone indicazioni come visto nel finale dello scorso anno. Con loro il diciannovenne bolognese Gabriele Grimandi, lo scorso anno campione italiano juniores e apparso in costante crescita. Per De Gennaro, la solita punta di diamante, ci sarà anche il Kayak cross con Zeno Ivaldi e Tommaso Panico.

Nella canadese, occhio invece a Raffaello Ivaldi. Lo scorso anno ha chiuso la stagione in maniera imperiosa, vincendo e anche bene sia a La Seu d’Urgell che nella finale di Parigi: il salto di qualità lo scorso anno è stato imperioso e ora c’è la possibilità di poter dare tutto e di più, con lui Paolo Ceccon e Roberto Colazingari che possono conquistarsi un posto al sole.

Nell’ambito femminile, la leader è la solita Stefanie Horn, che sarà l’unica rappresentante nel K1, mentre ci sarà Chiara Sabattini al suo fianco nel cross. C’è però da dimostrare di essere pronta nell’ambito europeo. Nella canadese sono sempre Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi a cercare un posto in finale.