Equitazione, Piazza di Siena 2024: test di prestigio verso le Olimpiadi per il salto ostacoli

Nella straordinaria cornice romana di Villa Borghese è tutto pronto per l’edizione numero 91 di Piazza Siena, evento cardine del calendario internazionale del salto ostacoli e dell’equitazione mondiale, altresì conosciuto come il CSIO di Roma – Master d’Inzeo.

Quasi 600 saranno i cavalli di scena in una kermesse capitolina che prevedrà gare domestiche e gare aperte ai partecipanti di tutte le nazioni. Complessivamente, pensando alla Coppa delle Nazioni e al Gran Premio individuale, saranno 82, fra amazzoni (20) e cavalieri (62), gli iscritti, rappresentanti di 17 Paesi del Mondo. Star di primo livello per una line-up che, inevitabilmente, si proietta verso le Olimpiadi di Parigi 2024, visto che all’evento francese mancano ormai pochi mesi: dal titolatissimo britannico Ben Maher all’austriaco Max Kuhner, passando poi per gli elvetici Steve Guerdat e Martin Fuchs.

E poi l’Italia che, da padrona di casa, si affiderà a una squadra guidata dal “capitano” Lorenzo De Luca e a elementi del calibro di Giulia Martinengo Marquet, che ha recentemente vinto il titolo nazionale, il sempre solido Emanuele Camilli, l’esperto Luca Marziani e il super emergente Giacomo Casadei, che anche all’interno del circuito della Global Champions League e del Global Champions Tour ha fatto vedere di essere un cavaliere con un ottimo potenziale.

In un’agenda molto fitta di gare e appuntamenti, saranno due i momenti di ancor più straordinaria attenzione: quello di venerdì 24 maggio, alle ore 14.30, per la Coppa delle Nazioni, e quello di domenica 26 maggio, alle ore 12.30, per il Gran Premio Individuale.