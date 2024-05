Equitazione, i Cannes Stars vincono la tappa di Champions League a Saint Tropez

Vincono in Francia e volano in testa alla classifica della Global Champions League 2024: i Cannes Stars a Saint Tropez non sbagliano, imponendosi nella prova a squadre più prestigiosa del salto ostacoli mondiale. Katrin Eckermann e Kim Emmen, rispettivamente in sella a Cala Mandia NRW e Imagine, si sono imposte davanti a tutti con il crono complessivo di 134.90 ed uno strepitoso netto, precedendo i Madrid in Motion, secondi a 138.57 e 5 penalità, gli Stockolm Hearts, terzi a 137.46 con 6 penalità.

In quinta posizione invece si sono sistemati i Mexico Amigos di Giacomo Casadei, con l’azzurro che però ha disputato solo il primo round, chiuso con 8 penalità col crono di 69.26, mentre in 11ma piazza hanno chiuso i Rome Gladiators. In classifica generale, con questa vittoria, i Cannes Stars passano in testa alla Champions League 2024 con 117 punti, davanti agli Stockholm Hearts, secondi a 107, ed ai Madrid in Motion, terzi a 102. Domani si volta pagina, dalla gara a squadre si passa a quella individuale e sarà la volta del Champions Tour.