Global Champions League 2024: gli Stockholm Hearts si prendono la Super vittoria a Riad

L’ultimo atto dei Playoff della Global Champions League e del Global Champions Tour 2024 è andato ufficialmente in archivio a Riad, dove da mercoledì a sabato si sono visti i migliori interpreti mondiali della specialità del salto ostacoli darsi battaglia per i trofei e i premi in palio.

Sul tracciato saudita, che ieri ha visto imporsi l’olandese Victor Bettendorf nel Super Grand Prix individuale, oggi a trionfare è stata la formazione degli Stockholm Hearts.

Il team svedese, formato da Nicola Philippaerts, Julien Epaillard e Malyn Baryard-Johnsson, si è imposto con il tempo complessivo di 215.33 con soli 4 errori anticipando gli Shanghai Swans, secondi a 217.80 (12), e i Riesenbeck International, terzi a 217.84 (16).

La Global Champions League e il Global Champions Tour torneranno protagonisti nel 2025, mentre i migliori interpreti del salto ostacoli si dedicheranno alla FEI Jumping World Cup, che ha già visto disputarsi diverse tappe del suo calendario.