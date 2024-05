Equitazione, Global Champions League: gli Shangai Swans si impongono in casa

La quarta tappa della Global Champions League di salto ostacoli, nell’ambito dell’equitazione internazionale, ha visto gli Shangai Swans imporsi sul campo di gara casalingo proprio di Shangai.

La formazione di matrice cinese, formata da Pius Schwizer e Daniel Deusser, ha regolato tutta la concorrenza nella prova asiatica facendo registrare un crono di 154.05 senza nessuna penalità e andando a precedere nell’ordine gli Istanbul Warriors, secondi a 148.72 con 12 penalità, e i Doha Falcons, terzi a 143.17 ma con ben 16 penalità.

In nessuna delle squadre impegnate vi erano italiani schierati, all’interno di un concorso che, per quanto riguarda la sua classifica generale, vede in testa i Cannes Stars a 75 punti, tallonati dai Stockholm Hearts e proprio dai Doha Falcons a 72 punti.

Domani invece, dopo la prova a squadre, sarà il momento della gara individuale: spazio al Global Champions Tour.