Equitazione, Emanuele Gaudiano si aggiudica il tradizionale Sei Barriere di Piazza di Siena 2024

Penultima giornata di gare a Roma per l’edizione 2024 del concorso equestre di salto ostacoli di Piazza di Siena: altri tre concorsi dello CSIO5* sono andati in scena e si è registrata una vittoria italiana, alla quale vanno aggiunti altri due podi per i binomi padroni di casa.

Emanuele Gaudiano su Jaja si è aggiudicato l’iconico Sei Barriere Loro Piana, grazie a quattro netti consecutivi. Nel quarto round, dopo tre netti, incappa in 4 penalità, invece, l’irlandese Daniel Coyle su Lena VDL, che deve concedere la vittoria all’azzurro.

Nella stessa gara terzo gradino del podio per Nico Lupino su Next Twist Van ‘T Ruytershof, con due netti ed un terzo percorso con 4 penalità, così come accaduto agli austriaci Katharina Rhomberg su Zarzuela Old e Max Kühner su Count On Me 19.

Prestigioso podio in casa azzurra per Giacomo Bassi su Cape Cod nel Trofeo Loro Piana con un doppio netto nel tempo ed un crono di 36.79 al jump-off. Meglio dell’italiano solo il neerlandese Willem Greve su Grandorado Tn N.O.P., vincitore in 36.01, ed il tedesco Mario Stevens su Starissa Frh, secondo in 36.75.

Quarta piazza, infine, nella gara contro il tempo KEP Italia, per Emanuele Gaudiano, questa volta su Julius.D, con un netto in 61.23. Successo della belga Zoe Conter su Lazy, prima in 58.85, davanti all’emiratino Abdullah Humaid Al Muhairi su Coenig, secondo in 60.60, ed al transalpino Emeric George su Gloria Mercoeur, terzo in 60.62.

RISULTATI PIAZZA DI SIENA 25 MAGGIO

Gare 7 – CSIO5* Against the clock (238.2.1) – 1.45m – 15.000 € – presented by KEP ITALIA

1) Zoe Conter, BEL – Lazy 0/58.85

2) Abdullah Humaid Al Muhairi, UAE – Coenig 0/60.60

3) Emeric George, FRA – Gloria Mercoeur 0/60.62

4) Emanuele Gaudiano, ITA – Julius.D 0/61.23

5) Jörne Sprehe, GER – Hickstead White 0/61.84

6) Giulia Martinengo Marquet, ITA – Captain Morgan Weering Z 0/61.88

7) Guido Franchi, ITA – Cascol Z 0/62.38

8) Abdullah Mohd Al Marri, UAE – Lucardo O 0/62.92

9) Steve Guerdat, SUI – Lucky Fauntleroy 0/63.40

10) Peder Fredricson, SWE – H&M Bahia 0/63.55

11) Nicolas Pizarro, MEX – Mentor 0/64.67

12) Mario Stevens, GER – Cornet de Semilly 0/64.84

13) Adrienne Sternlicht, USA – Los Angeles de La Cense 0/65.04

14) Giampiero Garofalo, ITA – Lester 0/65.50

15) Aaron Vale, USA – Styles 0/65.98

16) Neri Pieraccini, ITA – Orleans van de Kruishoeve 0/66.71

17) Giacomo Bassi, ITA – Twist Del Terriccio 0/67.41

18) Lars Kersten, NED – Chuck Marienshof Z 0/67.64

19) Francesca Ciriesi, ITA – Cash Royal 4 0/68.67

20) Fredrik Spetz, SWE – Jykarlos 0/69.64

21) Pieter Devos, BEL – Primo DV 1/70.98

22) Fabio Brotto, ITA – Go Bolensky Delle Roane 2/71.96

23) Wilma Hellström, SWE – Eleven 3/72.89

24) Riccardo Pisani, ITA – Chacco’s Lawito PS 4/59.40

25) Joseph Stockdale, GBR – Equine Rescue Services Kandleford 4/61.56

26) Michael Duffy, IRL – Be Sky Hawk 4/61.94

27) Emilio Bicocchi, ITA – Divina 4/63.16

28) Jose Antonio Chedraui Eguia, MEX – Good Limit 4/64.02

29) Salim Ahmed Al Suwaidi, UAE – Comme CI 4/64.17

30) Nicola Philippaerts, BEL – Klaartje Z 4/66.25

31) Alberto Zorzi, ITA – Carerra Z 4/66.61

32) Roberto Turchetto, ITA – Don Blue 4/66.65

33) Federico Fernandez, MEX – Diamonds Are Unique 4/67.20

34) Giacomo Casadei, ITA – Tamis 4/69.42

35) Gianluca Quondam Gregorio, ITA – Ipaline Degli Assi 4/69.94

36) Massimo Grossato, ITA – Cash du Pratel 5/70.40

37) Martina Simoni, ITA – Bayardo 6/71.75

38) Katharina Rhomberg, AUT – Zarzuela Old 8/61.08

39) Nico Lupino, ITA – Next Twist Van ‘T Ruytershof 8/68.14

40) Omar Abdul Aziz Al Marzooqi, UAE – Doubai de Hus 9/70.98

41) Giuseppe Rolli, ITA – Balisto Z 11/76.19

42) Gerfried Puck, AUT – Equitron Melody Vd Smidshoeve 24/89.90

43) Christoph Obernauer, AUT – Kleons Can Fly RET

43) Kevin Staut, FRA – Visconti du Telman RET

Gare 8 – CSIO5* Jump Off (238.2.2) – 1.55m – 110.000 € – LR-B – TROFEO LORO PIANA

1) Willem Greve, NED – Grandorado Tn N.O.P. 0-0/36.01

2) Mario Stevens, GER – Starissa Frh 0-0/36.75

3) Giacomo Bassi, ITA – Cape Cod 0-0/36.79

4) Ali Hamad Al Kirbi, UAE – Jarlin de Torres 0-0/37.30

5) Edwina Tops-Alexander, AUS – Corelli de Mies 0-0/39.65

6) Kevin Staut, FRA – Beau de Laubry Z 0-4/36.08

7) Nicolas Pizarro, MEX – Atlantica du Soleil Z 0-4/36.39

8) Daniel Deusser, GER – Gangster V/H Noddevelt 0-4/36.44

9) Gerfried Puck, AUT – Equitron Ornaat V 0-4/37.31

10) Max Kühner, AUT – Eic Quantum Robin V 0-4/41.22

11) Carlos Hank Guerreiro, MEX – H5 Origi Horta 0-8/38.76

12) Lillie Keenan, USA – Agana van het Gerendal Z 0-8/38.89

13) Gregory Wathelet, BEL – Beau Gosse du Park 0-11/56.48

14) Darragh Kenny, IRL – Eddy Blue 0-ABST

15) Kendra Claricia Brinkop, GER – Do It Easy 4/72.56

16) Christoph Obernauer, AUT – Kleons Renegade 4/73.05

17) Giuseppe Rolli, ITA – Eiffel de Hus 4/73.06

18) Alise Oken, USA – Forrestal 4/73.24

19) Thaisa Erwin, AUS – High Star Hero 4/73.52

20) Steve Guerdat, SUI – Caracho 4/73.82

21) Peder Fredricson, SWE – Sv Vroom de La Pomme Z 4/73.97

22) Giulia Martinengo Marquet, ITA – Scuderia 1918 Calle Deluxe 4/73.98

23) Cian O’Connor, IRL – Fancy de Kergane 4/74.07

24) Michael Duffy, IRL – Cantano 32 4/74.20

25) Petronella Andersson, SWE – Opaline de W&S 4/74.44

26) Zoe Conter, BEL – La Una 4/74.68

27) Emeric George, FRA – Dune du RU 4/75.14

28) Luca Marziani, ITA – Lightning 4/75.63

29) Alberto Zorzi, ITA – Highlight W 4/76.56

30) Elisa Chimirri, ITA – Calandro Z 4/76.66

31) Giampiero Garofalo, ITA – Hero 4/76.72

32) Fabio Brotto, ITA – Vanita’ Delle Roane 4/76.78

33) Wilma Hellström, SWE – Quinti Von Hof 4/77.99

34) Victoria Gulliksen, NOR – Equine America Papa Roach 8/69.22

35) Lars Kersten, NED – Funky Fred Marienshof Z 8/71.93

36) Lorenzo de Luca, ITA – Cash du Plessis 8/72.26

37) Jörne Sprehe, GER – Toys 8/73.78

38) Olivier Philippaerts, BEL – Poppemieke Jw van de Moerhoeve 8/73.91

39) Joseph Stockdale, GBR – Ebanking 8/74.60

40) Abdullah Humaid Al Muhairi, UAE – Chacolu 8/75.59

41) Guido Grimaldi, ITA – Messi 7 8/75.75

42) Francesco Turturiello, ITA – Cornetto 60 8/76.61

43) Roberto Turchetto, ITA – Asjemenou Sr Z 8/76.94

44) Omar Abdul Aziz Al Marzooqi, UAE – Chacco Bay 8/77.31

45) Abdullah Mohd Al Marri, UAE – James V.D Oude Heihoef 8/77.59

46) Gianluca Quondam Gregorio, ITA – Chaccbay 12/75.15

47) Guido Franchi, ITA – Enjoy One 12/75.84

48) Giacomo Casadei, ITA – Corradiena Van’T Klein Asdonkz 12/76.00

49) Emilio Bicocchi, ITA – Excaliburg 12/76.63

50) Nico Lupino, ITA – Chaccandro 12/76.95

51) Antonio Maria Garofalo, ITA – Carem Sandy 13/79.88

52) Rolf-Göran Bengtsson, SWE – Lyjanair 16/74.03

53) Neri Pieraccini, ITA – Oakley Van Dorperheide 16/77.78

54) Adrienne Sternlicht, USA – Casanyo PS 16/77.85

55) Emanuele Gaudiano, ITA – Chalou RET

55) Hilary Scott, AUS – Keatingstown Skorphults Joker RET

55) Nicola Philippaerts, BEL – Pandora van de Kruishoeve RET

55) Eugenio Garza Perez, MEX – Chalouries PS RET

55) Pieter Devos, BEL – Jade Vd Bisschop RET

55) Eugenio Grimaldi, ITA – Pompon van de Koekoek RET

55) Ben Maher, GBR – Exit Remo RET

Gara 9 – CSIO5* Six Bars (262.3) – 1.60m – 20.000 € – SEI BARRIERE LORO PIANA

1) Emanuele Gaudiano, ITA – Jaja 0-0-0-0

2) Daniel Coyle, IRL – Lena VDL 0-0-0-4

3) Nico Lupino, ITA – Next Twist Van ‘T Ruytershof 0-0-4

3) Katharina Rhomberg, AUT – Zarzuela Old 0-0-4

3) Max Kühner, AUT – Count On Me 19 0-0-4

6) Emeric George, FRA – Dune du RU 0-0-12

7) Martina Simoni, ITA – Cachgon E 0-4

7) Guido Grimaldi, ITA – Cheyenne de La Violle 0-4

7) Michael Duffy, IRL – O’ Balou van de Plataan 0-4

10) Christoph Obernauer, AUT – Kleons Can Fly 4

10) Eugenio Grimaldi, ITA – Chanimo 4